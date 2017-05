Provincie krijgt geld niet op: 174 miljoen euro over

ARNHEM - Bijna twintig procent van het begrote budget van de provincie is vorig jaar op de plank blijven liggen. Dat staat in de jaarcijfers die vandaag vastgesteld worden. Van de 923 miljoen euro bleef 174 miljoen euro over.

Volgens Maarten Allers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) is het normaal dat je niet precies uitgeeft wat je begroot, maar is twintig procent minder uitgeven wel heel veel. Allers: 'Maar het is een luxe probleem, ik denk dat veel provincies jaloers zijn op hoe makkelijk Gelderland geld uit kan geven.'

Dat er zoveel geld over is, komt volgens de provincie deels doordat projecten minder snel gaan dan gehoopt. Bert Komdeur van het Gelderse CDA maakt zich zorgen: 'Bij burgers ontstaat het beeld van financiële obesitas, terwijl de samenleving zegt: wij weten wel wat we met dat geld willen.'

'Geef het geld dan terug aan de burger'

Volgens het Gelders bestuur ligt de oorzaak van het overgebleven geld bij de partners zoals gemeenten. Sommigen kunnen minder snel handelen, waardoor projecten langzamer gaan en de provincie met geld blijft zitten.

Allers vindt dat logisch. 'Belangrijke vraag is dan: komen er problemen als de projecten langer duren? Je kunt je ook afvragen: als het zo lang duurt, zijn die projecten dan wel nodig? Zinloze projecten kan je beter niet doen, geef het geld dan maar terug aan de burger.'

'We kunnen het niet alleen'

Dat is gedeputeerde Jan Markink niet van plan, maar ook hij deelt de onvrede over het overschot. Hij wil in de toekomst harder optreden naar partners. 'Als ze niet kunnen leveren dan houdt het op.'

Als voorbeeld noemt hij het Gelders Energieakkoord. Dat is een akkoord ondertekend door bijna 200 partijen uit Gelderland om energieverbruik te verminderen. Markink: 'Veel gemeenten hebben ondertekend, maar hebben op de eigen begroting geen geld hiervoor ingeruimd. Je kunt de mond vol hebben, maar je moet ook handelen. We kunnen niet alles alleen.'

'We worden steeds dikker'

Naast de jaarcijfers praat de provincie vandaag ook over een extra pakket aan investeringen van 133 miljoen euro. Dat klinkt vreemd als het huidige budget niet eens opgemaakt kan worden. 'Het bord is nog niet leeg en het wordt al bijgevoerd', vergelijkt Komdeur. 'Zo worden we steeds dikker.'

Toch hoopt de CDA'er dat door de extra investeringen er juist tempo komt in projecten. Er liggen plannen genoeg volgens Komdeur, die pleit voor meer daadkracht.

30 miljoen voor dubbelspoor

Statenpartijen hadden een hele lijst aan wensen voor het extra geld. 'Maar ik ben op de rem gaan staan', zegt Markink. 'Ik wil weten wat er uitgegeven kan worden, anders moet het niet op de begroting komen.'

Daarnaast geeft de provincie de komende tien jaar ook nog eens 200 miljoen extra uit aan infrastructuur en openbaar vervoer. Daarvan gaat onder andere 30 miljoen euro naar dubbelspoor in de Achterhoek.