Fabian Serrarens zesde nieuweling De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap heeft de zesde aankoop van het nieuwe seizoen gepresenteerd. Fabian Serrarens komt over van Telstar.

De 26-jarige Serrarens is een aanvaller die in juli 2015 Almere City verruilde voor Jupiler League club Telstar. Daar scoorde hij het afgelopen seizoen acht keer. De geboren Amsterdammer speelde twee seizoenen in Velsen. Hij genoot zijn opleiding bij Ajax en NAC Breda.

Serrarens is al de zesde nieuwe speler die door De Graafschap wordt binnengehaald voor het nieuwe seizoen. 'Met Fabian hebben we de spitspositie voor een deel weer aangevuld. Hij kent het klappen van de zweep en heeft ruim 150 wedstrijden in het betaald voetbal op zijn naam staan”, legt technisch manager Peter Hofstede uit.

De Graafschap legde de afgelopen weken ook al Tim Receveur, Myenty Abena, Jordy Tutuarima, Agil Etemadi en Lars Nieuwpoort vast als nieuwe spelers. Verder werd middenvelder Robert Klaasen overgenomen van Sparta Rotterdam. 'Dat betekent dat de staf bij het begin van het nieuwe seizoen direct met een grote groep aan de slag kan', zegt Hofstede.