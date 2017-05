Iedereen een elektrische laadpaal op de oprit?

ARNHEM - De provincie gaat gemeenten helpen met het plaatsten van laadpalen voor elektrische auto's. De verwachting is dat steeds meer mensen elektrisch gaan rijden, daarom moeten er meer laadpalen komen. Op dit moment zijn er in Gelderland 750 laadpalen. In 2020 moeten dat er 2300 zijn.

De provincie gaat gemeenten helpen bij het aanvragen van de Rijkssubsidie en als gemeenten dat willen, regelt de provincie een Europese aanbesteding. Inmiddels hebben twintig gemeenten in Gelderland gezegd hier aan mee te willen doen. Daarnaast gaat de provincie helpen om goede locaties te vinden voor laadpalen. 70% van de Nederlanders heeft geen eigen oprit voor een laadpaal, daarom moeten er handige plekken bedacht worden in de openbare ruimte. Woensdag wordt in Arnhem een bijzondere laadpaal in gebruik genomen. De eerste laadpaal die gebruik maakt van de energie van remmende trolleybussen.