Odensehuis voor jong dementerenden in Wijchen

NIJMEGEN - Bij dementie denken we vaak aan oudere mensen. Toch zijn er ook mensen, die op relatief jonge leeftijd geconfronteerd worden met deze ziekte. Vaak is er voor hen weinig begeleiding. Sinds deze dinsdag kunnen patienten uit de regio Nijmegen terecht bij het Odensehuis Animi Vivere (‘durf te leven’) aan de Herenstraat in Wijchen.

Het concept van een Odensehuis is gebaseerd op een centrum voor jong dementerenden in het centrum van de Deense stad Odense. In Nederland zijn er nu veertien van deze centra.

Loesan Peters, coach van beroep, nam het initiatief voor het Wijchense Odensehuis. ‘Mensen kunnen hier terecht om anderen te ontmoeten die in een soortgelijke situatie zitten. Er is een luisterend oor en ondersteuning, maar ook informatie en activiteiten.’

Peters financierde de oprichting zelf. De gemeente Wijchen draagt vooralsnog niet bij. ‘Wel hebben we met de inrichting donaties gehad van allerhande bedrijven. We hebben meubels gekregen, bijvoorbeeld. Voor de toekomst kijken we wat via de officiële kanalen gedaan kunnen krijgen, uit PGB’s en dergelijke. Maar we gaan het samen runnen, dus ook met de bezoekers.’