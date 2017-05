'Pesterijen en vandalisme'; Boer boeman voor buurt

ANGERLO - Vernielingen, pesterijen en een bedreigende sfeer. De komst van windmolens zet de verhoudingen in de buurt vaak op scherp, zegt de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Zo ook in Zevenaar. Boer Alex Huirne, op wiens land twee windmolens moeten komen, zegt dat de emoties zo hoog oplopen, dat hij het mikpunt is van pesterijen en vandalisme.

'Ik ben er wel klaar mee', zegt hij nog lachend (als een boer met kiespijn). 'Vorig jaar hebben ze met een quad mijn hele land vernield met heel veel schade tot gevolg. Laatst had ik een verjaardag van mijn kameraad en daar was ook iemand uit de buurt en dan wordt je eigenlijk weggepest'.

Alex Huirne vindt het eigenlijk helemaal niet leuk meer. 'Toen we vorig jaar een bijeenkomst hadden waar buurtbewoners geïnformeerd werden, moesten we onder begeleiding weggaan, omdat het dreigend werd. Zo hoog loopt het op.'

Crisis in landbouw maakt windmolens noodzakelijk

In 2005 besloten hij en zijn vader in het windmolenproject te stappen. 'Destijds werd duidelijk dat ons erf in een gebied ligt waar windmolens het goed doen. Wij kwamen toen in contact met de Raedthuys Groep en sindsdien is het plan dat er bij ons twee van de in totaal vier molens gebouwd gaan worden'.

Het steekt hem dat de buurt zo reageert. Maar uit het project stappen is volgens hem geen optie. 'Je hebt wel zo'n crisis in de landbouw dat je dit nodig hebt om het bedrijf in leven te houden'.

'Oneerlijk dat boer wel geld krijgt'

Een woordvoerder van de buurt ontkent de pesterijen en vernielingen, maar zegt wel dat de buurt het oneerlijk vindt dat de boer geld verdient aan de windmolens en dat de huizen van de buren in waarde dalen. 'We nemen het de boer vreselijk kwalijk dat hij deze windmolens wil bouwen. Maar we zouden alleen over dit thema moeten discussiëren en verder normaal met elkaar om moeten gaan', aldus de buurt.

Controll room windmolens

De Raedthuys Groep heeft bij Ede en net over de grens bij Wageningen al windmolens staan. 'We hebben nog nooit meegemaakt dat de buurt zo stug reageert', zegt Arthur Vermeulen van de Raedthuys Groep.

Volgens hem kunnen we niet meer zonder windenergie. 'Ik begrijp dat de buurt het er niet mee eens is, maar we moeten wel. We hebben zonne-energie, biomassa en windmolens nodig. Het is geen keuze meer'.

In Enschede worden de windmolens allemaal in de gaten gehouden. Er worden voorspellingen gemaakt en daarna wordt nauwkeurig in de gaten gehouden wat de windmolens doen.

Morgen neemt Provinciale Staten een besluit over de bouw van de in totaal vier windmolens.