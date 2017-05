Warm? Zo doen ze dat op de markt

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Het is warm. Dat is natuurlijk lekker, maar hoe houden de marktverkopers in Doetinchem hun waar eigenlijk op temperatuur? Kaasboer Alwie Leuveld maakt zich er niet druk om. 'We hebben een koelkast, die is in 40 jaar nog nooit kapotgegaan.'

De kazen in de koeling hebben weinig last van de zon, maar toch is er verschil in hittebestendigheid van kazen, vertelt Leuveld. 'De Nederlandse kunnen beter tegen hitte dan Franse kazen.' Een probleem is dat niet, verzekert hij. 'Ook daar hebben ze koelkasten hoor.' Iets verderop verkoopt Edy van Laar groente en fruit. 'Bananen moet je eigenlijk op een graad of elf, twaalf bewaren. Maar als het zo warm is, lukt dat niet altijd. Op zich is dat ook geen probleem, alleen rijpen ze wat sneller af.' En ook voor de aardbeien heeft Van Laar wel een tip. 'Die bewaar je in de koelkast. Maar veel mensen vinden het lekkerder om ze wat warmer te eten. In dat geval is kunnen ze ze een uurtje voor consumptie uit de koelkast halen.' En dan heeft een marktbezoeker ook nog een tip. 'Gewoon snel opeten.'