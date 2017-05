ProRail zet 'Superman' in het zonnetje

NIJMEGEN - De 15-jarige Youri Uil uit Nijmegen redde vorige week donderdag het leven van een bejaarde vrouw, die met haar scootmobiel vast kwam te staan op de overgang aan de d'Almarasweg in Nijmegen. Dinsdag is hij daarvoor door Wieneke Buurman, communicatiedirecteur van ProRail bedankt met een bloemetje, een bioscoopbon en een rugtas met spullen. Ook heeft hij een vip-uitnodiging gekregen.

Youri fietste donderdagmiddag van school naar huis, toen hij de vrouw op de rails zag staan. Hij bedacht zich niet en terwijl de trein naderde en de bomen dichtgingen, duwde hij de scootmobiel van de rails.

De scholier vindt zichzelf geen held, ondanks dat hij door veel vrienden en vreemden is bedankt voor zijn daad. Ook de dochter van de vrouw heeft Youri al gebeld. 'Ze heeft me bedankt en wil volgende week even langskomen.'

