Tekort van 15 miljoen: in Nijmegen moeten 1000 mensen per jaar de bijstand uit

NIJMEGEN - Omdat er veel minder geld vanuit Den Haag naar Nijmegen komt om uitkeringen te bekostigen, zit Nijmegen met een probleem. Een flink probleem. Een tekort van 15 miljoen euro. Daarom probeert de gemeente nu zoveel mogelijk mensen uit de bijstand en aan het werk te krijgen; 1000 per jaar.

Meer dan 8000 mensen in Nijmegen krijgen een uitkering. En het ziet er naar uit dat als er niets gebeurt dat dat er alleen maar meer worden, in plaats van minder. Maar de nieuwe verdeelsleutel van de Rijksoverheid zorgt ervoor dat Nijmegen juist minder geld krijgt dan eerder het geval was.

Rechtszaak verloren

Nijmegen is het niet eens met het nieuwe verdeelmodel. De gemeente stuurde al eens een brandbrief naar de Tweede Kamer en stapte in 2015 samen met andere gemeenten naar de rechter. 'Maar die zaak is recent verloren', vertelt wethouder Jan Zoetelief. En dus moet Nijmegen realistisch zijn en het probleem zelf proberen op te lossen.

Er is wel een vangnetregeling vanuit Den Haag, maar dan nog blijft Nijmegen met een gat van 8,3 miljoen zitten. Dus heeft de gemeente zich bezonnen op een 'meer structurele aanpak', zoals de wethouder dat noemt. In Nijmegen stromen op jaarbasis nu ongeveer 650 mensen uit de bijstand. Om de financiële ellende de baas te worden, moeten daar per jaar nog eens 385 mensen bovenop komen.

Werkgevers moeten helpen

'Een grote uitdaging', volgens wethouder Zoetelief. De gemeente zal alles op alles moeten zetten om het miljoenengat te dichten. Zoetelief: 'We gaan onder andere mensen aan de slag helpen in kansrijke beroepen. Bijvoorbeeld in logistiek en schoonmaak, techniek en bouw. Mensen die nu nog in de ww zitten, willen we aan de slag krijgen vóór ze in de bijstand belanden.'

De gemeente gaat ook speciale groepen aanpakken, zoals kwetsbare jongeren, door ze aan een baan of een opleiding te helpen en groepen als psychisch kwetsbaren en statushouders. Voor het slagen van de aanpak zijn werkgevers heel belangrijk. Daar zoekt de gemeente samenwerking mee.