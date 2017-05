Poolse mannen aangehouden in Tiel

TIEL - De politie heeft maandagavond twee Poolse mannen aangehouden bij een flat aan de Liendenlaan in Tiel. De mannen van 22 en 30 jaar worden verdacht van bedreiging van een man.

Rond 20.30 uur kwam bij de politie een melding binnen dat de Polen bij het flatgebouw omwonenden vroegen naar een man. Een van hen zou een vuurwapen dragen.

Waarschuwingsschot

De politie trof de mannen aan en loste een waarschuwingsschot bij hun aanhouding. Ze zijn naar het bureau gebracht voor verder onderzoek.

De man, naar wie de Polen op zoek waren, is gevonden. De politie heeft met hem gesproken; het is niet duidelijk waarom hij door de Polen werd gezocht.

Zilvergrijze Golf

Volgens getuigen zijn vermoedelijk nog drie mannen bij het incident betrokken. Zij zouden zijn weggereden in een zilvergrijze Golf. De politie zoekt getuigen van de gebeurtenissen bij de flat en van de betrokkenen. Contact opnemen kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

