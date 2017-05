Jongeman opgepakt voor overval op snackbar Apeldoorn

ARNHEM - Een jongeman van 18 uit Zaandijk is opgepakt voor betrokkenheid bij een overval in Apeldoorn. Begin maart wordt cafetaria De Pinksterbloem door 3 jongemannen overvallen. Wat de rol van de 18-jarige is, wordt onderzocht.

De verdachte, die weinig zegt over de overval, blijft nog zeker 10 dagen vast zitten. De politie hoopt dat er mensen zijn die informatie over de gewapende overval op de cafetaria willen delen om duidelijk te krijgen wat de rol van de verdachten is geweest.

Bureau GLD

Na het laten zien van beelden van de overval in Bureau GLD kwam de verdachte uit Zaandijk in beeld. In de uitzending van komende woensdag doet de politie opnieuw een oproep of mensen meer weten.

Vluchtroute

Na de overval op 2 maart, vluchten de drie mannen in de richting van de Teunisbloem. De buitgemaakte geldla wordt later leeg teruggevonden aan de Helmbloem.

