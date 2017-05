Lopen, vloggen en veel lachen: V-team oefent voor Vierdaagse

NIJMEGEN - Leren vloggen, kennis maken met elkaar en natuurlijk kilometers maken. Het V-team doet vandaag op Hemelvaartsdag mee aan de kastelentocht in Wijchen. Dat is een oefentocht van twintig kilometer voor de 101 lopers van dit speciale jeugdteam, dat meedoet aan de Vierdaagse van Nijmegen.

Net als vorig jaar is het de Arnhemse Kindercorrespondent Tako Rietveld gelukt om kinderen bij elkaar te brengen die voor het eerst de Vierdaagse gaan lopen. Rietveld: 'Vanaf nu heten we het V-team. Dat staat voor vriendschap, vrede en vrijheid. We werken dit jaar ook direct samen met de organisatie van de Vierdaagse en zijn ook gekoppeld aan het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, red.). En de kinderen gaan dit jaar niet alleen lopen, maar onderweg ook vloggen. Ook dat gaan we vandaag tijdens het lopen, oefenen.'

Voor de eerste keer meedoen

In 2016 liepen honderd jongeren de honderdste editie van de Vierdaagse in Nijmegen. Dit jaar doen er dus 101 mee. Al deze kinderen doen voor de eerste keer mee en worden of zijn dit jaar twaalf jaar geworden.

Op 7 juli presenteert het nieuwe V-team zich officieel in de nieuwe outfits.