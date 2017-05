Brandweerbusje in botsing met auto: twee gewonden

Foto: ViWA Media

NIJMEGEN - Op de Prins Mauritssingel in Lent is een brandweerbusje in botsing gekomen met een auto.

Het brandweerbusje kwam tegen de zijkant van de auto terecht. Twee van de vier inzittenden van de auto zijn naar het Radboudziekenhuis gebracht. De brandweer was op weg naar een gasmeting.