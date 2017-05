Vrouw die echtgenoot in schouder stak hoeft niet terug de cel in

Foto: Pexels

ARNHEM - Een 37-jarige vrouw uit Arnhem die haar echtgenoot in oktober vorig jaar in de schouder stak, is dinsdag veroordeeld tot 56 dagen cel, waarvan 45 voorwaardelijk. Ze hoeft niet terug de gevangenis in, omdat ze deze tijd al in voorarrest uitzat.

De vrouw verklaarde dat ze uit noodweer handelde, omdat ze werd aangevallen. De rechtbank gelooft dit niet. Het mes was met kracht in de rug van de man gestoken, wat aansluit op zijn verhaal dat hij probeerde weg te komen. Vaak ruzie Wel hadden de man en de vrouw vaak ruzie en gebruikten ze beiden fysiek geweld. Ze wonen inmiddels niet meer samen en zijn bezig de scheiding definitief te maken. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.