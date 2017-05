Gendringen wil Rabobankpinautomaat terug

Foto: REGIO8

ULFT - Stichting Gendringen Leefbaar heeft in een brief aan de directie van Rabobank Graafschap gevraagd om de pinautomaat terug te laten keren in het dorp. De geldautomaat werd onlangs volledig gesloten in verband met de recente plofkraken die zijn gepleegd op automaten in onder meer Terborg.

'Het ongemak is nu dat de inwoners van Gendringen, maar ook dorpen zoals Megchelen geen plek meer hebben waar ze kunnen pinnen', aldus voorzitter Theo Teitink van Stichting Gendringen Leefbaar. 'Dat is gewoon vervelend.' De plaatselijke supermarkt heeft wel een pinautomaat tot haar beschikking, maar deze was ook afgelopen weekend buiten werking. 'Ik vind dat de bank de plicht heeft om te proberen haar klanten te bedienen. Als dat dan op een andere manier moet, dan moeten ze dat aangeven.'



Rabobank Graafschap geeft aan de brief van de stichting dinsdag te hebben ontvangen. De bank wil nog niet inhoudelijk reageren op het verzoek uit Gendringen. 'Per locatie gaan wij kijken of en hoe ze weer open kunnen', zegt Wendy Verlaan van Rabobank Graafschap. 'We gaan daarvoor in gesprek met de kernen, de afspraak met Stichting Gendringen Leefbaar staat al gepland.'



De bank maakte begin mei

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden