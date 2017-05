Golla over NAC-NEC: blij met echt gras

NIJMEGEN - Voor Wojciech Golla zijn de play-offs om degradatie een nieuwe ervaring.

"In Polen kennen we dat niet", vertelt de verdediger van NEC. "Als je onderin eindigt, vlieg je er meteen uit. Dus dit is mijn eerste keer en hopelijk ook mijn laatste keer. Het is zwaar, want we moeten extra wedstrijden spelen. Maar daar zijn we fit genoeg voor en we blijven ook gefocust."

"We respecteren NAC, want ze hebben een goede ploeg. Fanatieke supporters en een mooi stadion en wat vooral belangrijk is: echt gras. Dat prefereren we boven kunstgras. We zijn er klaar voor. We weten dat we de favoriet zijn en onze kwaliteiten komen er ook weer beter uit. We hebben nu vier wedstrijden gewonnen en krijgen bijna geen doelpunten meer tegen. Nog twee wedstrijden te gaan en ons dan veilig spelen. Dat is mijn droom nu."