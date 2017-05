Scheidsrechter van 82 stopt ermee: het blijft bij 20 kaarten in 42 jaar

HEELSUM - Liever een praatje dan een kaartje. Met deze gedachte in het achterhoofd floot de inmiddels 82-jarige Cor Dekker uit Ede 42 jaar lang ieder weekend een voetbalwedstrijd. Gezondheidsproblemen dwingen hem te stoppen.

Dekker voetbalde tot zijn veertigste bij vv Redichem. Doordat een deel van zijn team ermee ophield, moest hij dat ook gedwongen. Toch betekende dat niet een voorgoed afscheid van de voetbalwereld. Want Dekker ging aan de slag als arbiter. Hoe dat begon weet de man van 82 nog als de dag van gister. 'Ik moest eerst een cursus volgen aan de Parkstraat in Arnhem. Vervolgens mocht ik duels leiden waarin bedrijven tegen elkaar speelden', vertelt hij.

Foto: vv Redichem

Daar bleef het niet bij. Van eerste klasse- tot en met veteranenwedstrijden, Dekker had zijn fluit paraat. Tot zijn zeventigste deed hij dit namens de KNVB. Daarna belden mensen van verenigingen Dekker zelf met de vraag of hij een partij kon leiden. De laatste jaren deed Dekker dit bij twee veteranenteams van CHRC en zijn oude club Redichem. 'Ik leerde de spelers steeds beter kennen, maar ik was allesbehalve partijdig. Daarnaast heb ik in m'n carrière slechts twintig kaarten uitgedeeld, waaronder twee rode.'

Niet alles ging over rozen. Dekker: 'In heb twee duels gehad waar ik in de rust en aan het einde van de wedstrijd beter in de buurt van de kleedkamer kon affluiten. Laat ik het erop houden, het publiek was het niet eens met mij. Iets anders wat ik wel eens te horen kreeg, was dat ik te weinig strafschoppen gaf.'

Afscheidsduel

Afgelopen zondag floot hij zijn laatste wedstrijd ooit, veteranen van Redichem tegen veteranen van CHRC. Ongeveer 100 mensen kwamen bijeen voor Dekkers afscheid. Er werden mooie woorden over hem gesproken, hij mocht na de partij een penalty nemen, kreeg cadeaus en ging op de schouders bij spelers. 'Dit was de mooiste dag als scheids ooit. Ik hoefde niet te huilen, maar het zat er dicht in de buurt. Met mensen in contact komen was het leukst aan arbiter zijn', aldus de ex-leidsman.

Gezondheidsproblemen

Foto: vv Redichem

Door gezondheidsproblemen moest Dekker wederom gedwongen stoppen met wat hij graag doet. Maar hij blijft onder de mensen. 'Volgend seizoen sta ik om de beurt bij de twee veteranenteams langs de lijn. Overigens heb ik leiding over een tuinvereniging met 160 leden.'