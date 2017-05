NEC houdt succesformatie in tact tegen NAC

NIJMEGEN - NEC houdt normaal gesproken de succesformatie van de laatste weken in tact uit tegen NAC donderdagavond.

De laatste vier wedstrijden werden gewonnen, telkens in dezelfde 4-3-3 opstelling. Bij de Nijmegenaren ontbreekt alleen Robin Buwalda vanwege een enkelblessure. Mogelijk is de verdediger zondag wel speelklaar voor de return in Nijmegen.

Julian von Haacke, Wojciech Golla (foto) en Arnaut Groeneveld staan op scherp met een gele kaart. Als zij donderdag in Breda tegen geel oplopen, zijn ze zondag geschorst.

Opstelling: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld.