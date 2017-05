Bureau GLD 24 mei 2017

ARNHEM - In deze uitzending diefstal van 21 elektrische fietsen in Larel (Gld), diefstal van heel veel portemonnees en pinpassen in de Achterhoek door twee vrouwen en een beroving op klaarlichte dag in Nijmegen.

Diefstal 21 elektrische fietsen Laren (Gld)

Op 15 mei worden 21 elektrische fietsen gestolen bij Stegink Tweewielers in Laren (Gld). De zaak zit op de hoek van de Rengersweg en de Brenschutte. Vier mannen komen in de nacht aanrijden met een witte Mercedes Sprinter, waarschijnlijk met gestolen kentekenplaten. De mannen ontwrichten de pui en laden in een mum van tijd 20 Koga's en 1 Merida in. Die fietsen zijn al gauw drie duizend euro per stuk.

Wie weet er meer over deze diefstal? Het kan zo zijn dat de mannen de omgeving van te voren verkend hebben, de politie komt graag in contact met mensen die de witte Mercedes Sprinter voor of na de diefstal in de buurt hebben zien rijden, misschien is iemand de bus met daarin 4 mannen opgevallen.

Tips

Na de uitzending van 17 mei is veel gereageerd in de zaak waarbij een man meerdere fietsen steelt bij de fietsenstalling bij het station in Zutphen. In 4 maanden tijd worden daar meerdere fietsen meegenomen. Op onze Facebook pagina reageren verschillende mensen dat hun fiets daar ook gestolen is. Kijk nog even goed naar deze man. Wie herkent hem?

Begin maart wordt cafetaria de Pinksterbloem in Apeldoorn overvallen. Een paar weken later zijn beelden daarvan te zien in een uitzending van Bureau GLD. Mede door die beelden kwam een jongeman van 18 uit Zaandijk in beeld als verdachte. Hij is inmiddels aangehouden zit nog zeker 14 dagen vast. De verdachte zegt tot nu toe erg weinig over de zaak. Daardoor is niet duidelijk wat zijn rol precies is geweest. Wie kan de politie verder helpen in dit onderzoek. Wie weet er meer over deze zaak, en wie kan de politie verder helpen door te vertellen wie er nog meer betrokken waren bij de overval op cafetaria de Pinksterbloem in Apeldoorn, begin maart dit jaar.

Twee vrouwen maken veel slachtoffers in de Achterhoek

Tussen 12 en 22 april van dit jaar stelen twee vrouwen meerdere portemonnees en pinpassen op verschillende plekken in de Achterhoek. Elke keer is de werkwijze van de vrouwen hetzelfde. Een van de vrouwen gaat dichtbij het slachtoffer staan en vraagt in een andere taal, bijvoorbeeld Duits, iets over een product. Het slachtoffer geeft antwoord en heeft geen idee dat een andere vrouw de tas en/of een portemonnee wegneemt.

Er zijn aangiftes binnen uit Zelhem, Terborg, Varsseveld, Vorden, Eibergen en Winterswijk. Bij de slachtoffers wiens pinpas is gestolen, was in de portemonnee de code bewaard. De politie adviseert om dat niet te doen! Want ben je je portemonnee kwijt met daarin de pas en de code, dan maak je het dieven heel gemakkelijk om je rekening leeg te trekken. En zoals we in deze zaak zien, hebben dieven daar geen enkel probleem mee..

Poging beroving Nijmegen

Op zondag 21 mei, willen twee mannen een slachtoffer beroven van zijn portemonnee. Dat gebeurde in het centrum van Nijmegen, op het Mariënburg.

Het slachtoffer loopt die middag, even voor half zes, over het Mariënburg. Dan wordt hij aangesproken door twee mannen die hem in het Engels naar de weg vragen. Hij kan ze helaas niet helpen maar de mannen blijven de vraag herhalen. Het slachtoffer krijgt er een onaangenaam gevoel bij en wil weglopen. Dan wordt hij door één van de mannen omver geduwd.

Als hij weer opkrabbelt en de politie belt, gaan de verdachten er snel vandoor in de richting van de Burchtstraat. Dan merkt hij dat hij zijn portemonnee mist. De verdachten hebben de portemonnee weggegooid en er vandoor gegaan. Die werd namelijk in de directe omgeving teruggevonden en zover we weten was er geen geld uit gehaald.

Signalement

Het gaat om twee blanke mannen, beide met kort zwart haar. Eén van het droeg wit met rood gestreept vest, de andere droeg een opvallende rugzak met de kleuren geel en oranje. Een getuige is de mannen nog gevolgd en heeft gezien dat ze op de Burchtstraat in de richting van het Valkhof zijn gelopen.

In Nijmegen waren die zondag 21 mei de winkels tot vijf uur open dus op dat moment waren er zeker mensen die de twee gezien kunnen hebben.