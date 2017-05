Trots op Gelderland uitzending 23 mei

ARNHEM - Trots Op Gelderland: van tijdschriften tot voertuigen voor defensie en van chemische stoffen tot kapstokken. Allemaal bij ons in Gelderland bedacht, ontdekt of zelfs uitgevonden. Iedere dinsdag zijn we er met Trots op Gelderland, het programma over innovatie van Omroep Gelderland. Want hier gebeurt het, en daar mogen we trots op zijn!

Presentatrice Irene ten Voorde test, probeert en laat zien wat er ontdekt en uitgevonden wordt in het Gelderse. We hebben de afgelopen afleveringen al veel bedrijven bezocht waar dingen gemaakt worden. Maar in onze provincie zijn ook veel bedrijven die vooral kennis in huis hebben. Zij bedenken, ontwikkelen en stellen samen, maar laten het maken vooral over aan specialisten. In deze aflevering bezoeken we dat twee van dat soort ‘kennisbedrijven' op de Veluwe. Hun producten worden verkocht over de hele wereld. Voor zonnepanelen heb je zonnecellen nodig. Bij Tempress in Vaassen hebben ze daar veel kennis van in huis. Sterker nog, ruim één derde van de zonnepanelen wereldwijd, heeft zonnecellen die gemaakt zijn met de machines die ze hier ontwerpen. Een detectiepoortje, daar loop je regelmatig doorheen. Bijvoorbeeld met je boeken onder de arm bij de bibliotheek. De techniek die daar achter zit, vind je bij Dialoc ID in Harderwijk. En die kennis delen ze ook nog eens met het onderwijs en dat levert een mooie samenwerking op.