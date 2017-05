Bijzondere blauwoogmaki geboren. Ze heet Avory

APELDOORN - Apenheul is trots op haar. Blauwoogmaki’s behoren tot de 25 meest bedreigde primatensoorten ter wereld. Geboortes in dierentuinen komen weinig voor.

De blauwoogmaki is inmiddels een paar weken oud. Haar naam Avory betekent ‘behouden’ in Malagassisch, de taal die wordt gesproken op het Afrikaanse eiland Madagaskar, waar blauwoogmaki’s in het wild leven. Hier worden zij met uitsterven bedreigd vanwege het verdwijnen van de bossen waarin zij leven. In Europa leven er minder dan 30.

Meer dan welkom

Apenheul is onderdeel van een fokprogramma om de soort te behouden. Jacqueline Ruijs, teamleider dierverzorging, is blij met iedere baby, maar een meisje is extra bijzonder. Zij kan zorgen voor een grote familie. Haar moeder New Hope kwam vorig jaar naar Apenheul en was snel zwanger.

Foto: Apenheul

Avory groeit goed

Apenheul streeft ernaar alle dieren een zo natuurlijk mogelijk leven te laten leiden, maar haar moeder was nog niet in staat om Arovy zelf te voeden. Daarom is ze aan de fles. Dit heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Arovy groeit als kool. Ze verblijft nu nog achter de schermen, in het zicht van haar vader en moeder. Zo kan ze stap voor stap wennen aan haar ouders, die uiteindelijk weer verantwoordelijk moeten worden voor haar verdere opvoeding. Het is daarom nog onbekend wanneer ze te zien is voor bezoekers.

Geniet hier van de eerste beelden van Avory