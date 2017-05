GelreDome bekijkt veiligheidsmaatregelen na aanslag Manchester

ARNHEM - GelreDome gaat de veiligheidsmaatregelen rond grote evenementen tegen het licht houden. Dit naar aanleiding van de aanslag na afloop van het concert van popster Ariana Grande in Manchester.

In GelreDome worden geregeld popconcerten gehouden. Dit jaar treden onder anderen de Rolling Stones op. Ook concertorganisator Mojo kijkt of het noodzakelijk is om veiligheidsmaatregelen te verscherpen. Mojo organiseert behalve het optreden van de 'Stones' ook de concerten van Robbie Williams en Guns 'n Roses in het Goffertpark in Nijmegen.

Bij de aanslag in Manchester kwamen zeker 22 mensen om het leven en vielen er tientallen gewonden nadat een zelfmoordterrorist een bom liet afgaan.

