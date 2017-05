Broer van vermoorde Alex Wiegmink: 'Ik zou ze met de koppen tegen elkaar willen slaan'

ARNHEM - Welke strafeis krijgen de Brabanders Frank S. en Souris R. woensdag te horen voor de geruchtmakende Posbankmoord? Peter Wiegmink, de oudste broer van slachtoffer Alex, kijkt er uiteraard met spanning naar uit. En hij mag het woord voeren.

'Ik ga mijn hart omkeren en vertellen wat er diep in mij leeft met betrekking tot het overlijden van mijn broertje. Want dat, dat, dat...je merkt het wel aan mijn uitspraken nu: ik stotter, ik hakkel, ik kom niet zo goed meer uit mijn woorden. Want wat ik zou willen zeggen, dat kun je niet zeggen. Want dat klinkt zo ongenuanceerd', weet Wiegmink.

Hij gaat verder: 'En daar zou ik hard bij willen schreeuwen en boos willen worden, en die gasten allebei met de koppen tegen elkaar willen slaan bij wijze van spreken. Maar dat kan allemaal niet, want het recht moet z'n loop hebben, zoals dat heet. En het wordt gewoon een nette rechtszaak.'

Veertien jaar onzekerheid

Zijn broer Alex uit Drempt, een huisschilder, kwam op 20 januari 2003 niet thuis na een rondje hardlopen op de Posbank. 's Avonds werd zijn lichaam teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. Bijna veertien jaar lang leek de zaak onopgelost te blijven, maar in november 2016 was er een doorbraak: er waren twee mannen aangehouden. Een coldcaseteam had de zaak weer opgepakt.

'We hebben veertien jaar lang met angst en vrees geleefd, omdat we nog steeds niet wisten wat er aan de hand was', zegt Wiegmink. 'Wat er gebeurd is, hoe het gebeurd is en waarom het gebeurd is. Dat weten we nu zo langzamerhand wel en daar ben ik heel erg blij mee.'

Hun moeder mocht dat niet meer meemaken. Ze overleed in 2009. 'Ze heeft zes jaar mee mogen maken hoe we aan die zaak hebben getrokken, om te proberen om die daders boven water te krijgen. Maar die zes jaar heeft ze altijd in een vacuüm geleefd om niet te weten wat er nou precies met haar kind gebeurd was.'

Luister hier naar het gesprek met Peter Wiegmink:

Voorbedachten rade?

De vraag is of voorbedachten rade kan worden bewezen. Wiegmink heeft daar geen enkele twijfel over. 'Dat is voor mij zo klaar als een klontje. Als je met twee geladen pistolen de Posbank opgaat en je gaat daar een auto stelen en de bedoeling is dat je met die auto een overval gaat plegen, dan doe je toch iets met voorbedachten rade? Of ben ik nu gek? Ik denk dat als je het aan kinderen van de lagere school vraagt, dat ze het wel weten.'

Hoe dan ook kijkt Wiegmink uit naar de rechtszaak. 'Morgen wordt de kers op de taart. Dan mogen wij en kunnen wij het als familie langzamerhand gaan afsluiten.'

