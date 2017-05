VIDEO: Motor vliegt spontaan in brand

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Op de Apeldoornseweg in Arnhem is dinsdagochtend een motor spontaan in brand gevlogen. De onfortuinlijke bestuurder, die de tweewieler helemaal zelf had opgeknapt, kwam met de schrik vrij.

De man van 40 uit Leusden merkte op de A30 al dat er wat mis was. Toen hij vanaf de A12 de afrit nam naar de Apeldoornseweg, rook hij eerst wat waarna de motor vlam vatte. De bestuurder kon de brandende tweewieler maar net op tijd langs de kant zetten. Carburateurreiniger boosdoener Hoe de brand precies is ontstaan, is niet bekend. De Leusdenaar vermoedt dat de carburateurreiniger die hij in de benzinetank had gegooid de boosdoener is. 'Dat spul maakt de slangen schoon, maar dit keer heeft het z'n werk mogelijk iets te goed gedaan.' De brandweer kwam nog ter plaatse om te blussen, maar kon niet voorkomen dat de motor volledig in vlammen opging. Eén troost voor de bestuurder: hij heeft nog een tweede motor van hetzelfde type staan.