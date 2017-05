NEC'er Dario Dumic in Bosnische selectie

NIJMEGEN - Dario Dumic is geselecteerd voor de nationale ploeg van Bosnië-Herzegovina.

De verdediger van NEC is opgeroepen voor de interland thuis tegen Griekenland. Het is een WK-kwalificatiewedstrijd. Bosnië staat derde in de poule, een punt achter Griekenland en drie punten achter koploper België. De nummer één in de groep gaat direct naar het WK, de nummer twee speelt play-offs.

Dumic maakte enkele maanden geleden de keuze voor Bosnië. Eerder speelde hij jeugdinterlands voor Denemarken, waar hij opgroeide. Hij debuteerde eind maart in een oefeninterland tegen Andorra voor de Bosnische nationale ploeg.

