NAC-NEC eerder al ooit in play-offs, maar om Europees voetbal

NIJMEGEN - NEC en NAC treffen elkaar donderdag en zondag in de play-offs. En dat is geen primeur.

In 2008 stonden beide ploegen ook tegenover elkaar, maar toen ging het niet om degradatie en promotie, maar om Europees voetbal. En dat werd een succes voor NEC. In De Goffert werd NAC, dat derde was geëindigd in de eredivisie, met 6-0 ingemaakt. En de return in Breda was een formaliteit, maar ook daar won NEC met 1-0.

De huidige technische staf van NEC was daar ook al bij. Patrick Pothuizen maakte toen deel uit van de selectie. Ron de Groot was assistent-trainer en Wilfried Brookhuis keeperstrainer.