Oud-militair vrijgesproken van oplichting

ARNHEM - Een 51-jarige oud-militair uit Malden die werd verdacht van oplichting, is vrijgesproken door de militaire kamer. De officier van justitie had 60 uur werkstraf tegen hem geëist.

De man had oud-collega's van de marine een leugenachtig verhaal opgespeld om zo geld van hen te krijgen. Zo vertelde de Maldenaar dat hij een financieel probleem had dat te maken had met zijn uitzending naar voormalig Joegoslavië. Ook zei hij dat hij door personen uit dat land werd afgeperst.

Lening

Hoewel de man nadrukkelijk misbruik heeft gemaakt van de vertrouwensrelatie die hij had met zijn oud-collega’s, denkt de militaire kamer niet hij hen wilde oplichten, maar altijd de intentie heeft gehad hen later terug te betalen. Zo hebben een aantal betrokkenen al (deels) hun geld terug.