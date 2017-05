Auto belandt op de kop in sloot; bestuurster gewond afgevoerd

Foto: News United / 112 Achterhoek-nieuws

GROENLO - In het buitengebied van Groenlo is dinsdagochtend vroeg een auto over de kop geslagen en vervolgens in een sloot beland.

De bestuurster reed rond 6.50 uur op de Deventer Kunstweg. Toen ze de Vrakkinkweg wilde oprijden, zou ze de macht over het stuur zijn verloren met het ongeval tot gevolg. Hoewel de auto daarna op de kop in de sloot lag, kon het slachtoffer zelf uit de auto komen. De vrouw is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.