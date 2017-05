Aanhouding na reeks auto-inbraken in woonwijk

NIJMEGEN - Na een reeks auto-inbraken in de Nijmeegse wijk Meijhorst heeft de politie een verdachte aangehouden.

De vermeende autokraker werd in de nacht van zondag op maandag betrapt. Hij ging er met een kompaan vandoor, maar kon in de naastgelegen wijk Aldenhof worden achterhaald. De man had onder meer inbrekerswerktuig bij zich. De andere verdachte is niet meer aangetroffen.

Nijmegen-Zuid wordt al dagen geteisterd door auto-inbraken. De politie vraagt de inwoners extra alert te zijn en bij verdachte situaties 112 te bellen.