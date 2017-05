Verdachtenbankje blijft leeg en geen vrachtwagenchauffeurs; dit is het nieuws van dinsdag

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De transportsector is dringend op zoek naar chauffeurs; Fathi A., die wordt verdacht van het om het leven brengen van zijn ex-vrouw in Hoevelaken is spoorloos en hebben de familieleden van de vermoorde Alex Wiegmink vertrouwen in de rechtsgang? Dit is het nieuws van dinsdag 23 maart.

De transportsector vergrijst. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland. Daardoor dreigt en tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Ook de aantrekkende economie zorgt voor meer werk. Via verschillende trajecten hoopt de sector dat er toch nieuwe chauffeurs gevonden kunnen worden. Verdachte spoorloos De Russische Victoria Retsjkina, moeder van zes kinderen werd in 2015 dood gevonden in Hoevelaken. Haar ex-man staat vandaag voor de rechter, op verdenking van moord, maar zijn stoel blijft leeg. Want Fathi A. is voortvluchtig, ook zijn advocaat heeft geen contact met hem kunnen krijgen. Zijn cliënt kan, indien hij schuldig wordt bevonden, bij verstek veroordeeld worden. Zie ook: Kinderen Hoevelaken op stoep buurman: 'We denken dat mama dood is' Woensdag verschijnen de twee verdachten van de moord op Alex Wiegmink voor de rechter. Vandaag blikken we uitgebreid vooruit op die rechtszaak van de zogenoemde Posbankmoord. Dat doen we onder meer met de familieleden van Alex. Na ruim dertien jaar werden begin november twee verdachten aangehouden. Eén van de mannen meldde zichzelf op een politiebureau.