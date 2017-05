Is er een kattenhater in Hengelo? Kat beschoten met buks

HENGELO - In het Gelderse Hengelo is volgens inwoners een kattenhater actief. Afgelopen vrijdag was het opnieuw raak. Toen is er een kat beschoten met een windbuks.

Strompelend kwam kat Bas vorige week thuis. Hij bleek een kogel in zijn buik te hebben. De dierenarts telde tijdens de operatie 8 gaten in zijn darmen, een gat in de maag en een acute buikvliesontsteking. 'Het is een wonder dat kat Bas nog leeft', zegt Simon Schuurman van de Graafschap Dierenartsen.

Luister hier naar het gesprek met Lena Arendsen, de eigenaar van de kat:

Het is al de tweede keer dat er een kat is beschoten in Hengelo, maar het totaal aantal katten dat ten prooi is gevallen aan de hater ligt waarschijnlijk hoger. 'Er zijn de afgelopen paar jaar al minstens zes katten verdwenen', zegt buurtbewoner Henry van de Kaa. 'Door vergiftiging, maar ook is een kat met een greep gestoken', weet Van de Kaa. 'Het gaat vooral om dieren met eigenaren aan de Torenzicht, Berkenlaan en Middenweg.'

Duizend euro voor Bas

De eigenaresse van kat Bas heeft maandag aangifte gedaan van de schietpartij. De politie doet onderzoek en voert extra surveillances uit.

Met kat Bas gaat het langzaam beter, maar de kosten voor zijn verzorging zijn nu al opgelopen tot bijna duizend euro. Voor de vrouw is op donatie.nl een crowdfundingsactie gestart.