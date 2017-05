Gemeenteraad Arnhem steunt plan voor 'nieuwe' sociale werkvoorziening

ARNHEM - Er is goed nieuws voor de ongeveer 1450 Arnhemse medewerkers van de sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. Het plan van het gemeentebestuur van Arnhem om een eigen sociale werkvoorziening te beginnen, kan rekenen op de steun van de gemeenteraad. Dat bleek tijdens een raadsbijeenkomst van maandagavond.

De andere 1500 medewerkers van het bedrijf blijven voorlopig in onzekerheid over hun toekomst. Arnhem wil met het plan in ieder geval de werkgelegenheid van haar eigen inwoners behouden. De andere negen gemeenten die hun sociale werkvoorziening bij Presikhaaf Bedrijven hebben ondergebracht kunnen aansluiten. Maar het is nog niet duidelijk of ze dat doen. Zo niet, dan valt het bedrijf uit elkaar en dreigt ontmanteling.

'Werkbedrijf beste optie voor alle medewerkers'

De ondernemingsraad van Presikhaaf Bedrijven, de sociale werkvoorziening voor Arnhem en omgeving, ziet het nieuwe Werkbedrijf Arnhem als de beste optie voor alle medewerkers. OR-voorzitter Dick de Jong hoopt dat de andere gemeenten; Overbetuwe, Westervoort, Rheden, Zevenaar, Lingewaard, Duiven, Rijnwaarden en Rozendaal zich aansluiten bij het Arnhemse initiatief. De Jong zei eerder dat Presikhaaf Bedrijven één geheel moest blijven en niet te willen dat de sociale werkvoorziening uit elkaar getrokken wordt. De OR heeft de raadsleden van de betrokken gemeenten uitgenodigd om volgende week met hen in gesprek te gaan.

'In juli besluit toekomst Presikhaaf Bedrijven'

Het gemeentebestuur van Arnhem wil in juni duidelijkheid van de overige gemeenten en gaat hoe dan ook de plannen verder uitwerken. In de algemeen bestuursvergadering van Presikhaaf Bedrijven van juli kan dan, als het aan de gemeente ligt, besloten worden over de toekomst van het bedrijf.