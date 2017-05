Megastore komt alleen als ondernemer zijn zin krijgt

Foto: Google Maps

BEUNINGEN - Van Cranenbroek wil nog steeds dolgraag een filiaal openen in Beuningen. Maar dan wel de 'megastore' die het bedrijf altijd voor ogen heeft gestaan en geen slap aftreksel waarbij de winkel wordt opgesplitst op twee locaties of waarbij het assortiment wordt beperkt. Dat is de strekking van een brief aan de gemeenteraad.

Van tuinartikelen tot aan piano's en surfplanken Van Cranenbroek heeft zijn oog laten vallen op de locatie waar nu tuincentrum Bull is gevestigd. De ondernemer wil daar een winkel openen van 15.000 vierkante meter met een magazijn van 5000 vierkante meter. Behalve tuinartikelen, doe-het-zelf materiaal en dierbenodigdheden wil de ondernemer daar een breed assortiment aan spullen aanbieden zoals speelgoed en vrijetijdskleding tot aan piano's, surfplanken en tenten. Truc Maar Beuningen heeft met 18 omliggende gemeenten afgesproken dat dit zogenoemde 'nevenassortiment' slechts 10 procent van het winkeloppervlak mag zijn. Om dit te omzeilen stelde wethouder Driessen onlangs aan van Cranenbroek voor om de winkel dan op te splitsen. Het nevenassortiment zou dan verkocht kunnen worden in een filiaal in het centrum van Beuningen, maar dat ziet de ondernemer niet zitten. Graag of niet In april schreef van Cranenbroek al een brief aan Beuningen waarin staat dat de ondernemer alleen komt als aan de eisen wordt voldaan en aan de vooravond van een commissievergadering herhaalt de ondernemer het dreigement. Als de regiogemeenten vasthouden aan hun onderlinge afspraken over het winkeloppervlak dan zou dat 'het definitieve einde betekenen van ons project.' Vrees voor 'Efteling-achtige toestanden' Wethouder Driessen heeft het idee van winkelsplitsing juist verzonnen omdat hij inschat dat de originele plannen onherroepelijk zouden sneuvelen bij de Raad van State door bezwaren van de provincie Gelderland, buurgemeenten, ondernemers of omwonenden. Want die omwonenden hebben ook forse bezwaren tegen de komst van de megastore. Cees van Doorn van het Comitie Beuningen Blijft Leefbaar: 'Wij vrezen Eftelingachtige toestanden zoals dat nu bij de andere vestigingen ook al regelmatig voorkomt.' Dinsdag 6 juni beslist de gemeenteraad van Beuningen over de komst van megastore Van Cranenbroek.