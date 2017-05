Files door ongelukken op A1 en A28

Foto: TomTom Traffic Ongeval A1 - Foto: Patrick Blotenburg

STROE - Op de A1 en de A28 zijn files ontstaan door ongelukken. Op de A28 moet het verkeer over de vluchtstrook na een ongeval bij Nijkerk. Dat was eerder ook het geval bij Stroe, maar daar is de weg weer vrij. Wel staat er veertien kilometer file van richting Apeldoorn.

Op de A28 is er een extra reistijd van 45 minuten; dat geldt voor het verkeer richting Nijkerk. Een twitteraar meldt dat het ook rondom Voorthuizen helemaal vast staat. 'Ik kom mijn dorp niet in, het staat helemaal vast.' De situatie rond 18.10 uur op de A1: Bron: TomTomtraffic