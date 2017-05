12 jaar cel geëist voor moord Hoevelaken

HOEVELAKEN - Het OM heeft 12 jaar cel geëist voor de moord op de 39-jarige Russische Victoria Retsjkina uit Hoevelaken.

De moeder van zes kinderen werd in november 2015 dood gevonden in haar woning aan de Frans Tromplaan in Hoevelaken. Ze zou door messteken om het leven zijn gebracht.

De verdachte is haar ex, Fathi A. Hij is de vader van de jongste vijf. A. vluchtte na de moord naar Libië en was niet bij de rechtszaak. Het motief voor de moord zou jaloezie zijn: de vrouw had een nieuwe vriend.

Kinderen willen 20.000 euro

De kinderen van de vrouw willen ieder een schadevergoeding van 20.000 euro. Een dochter las in de rechtszaal een verklaring voor. 'Ik ben er nog steeds bang voor dat mijn vader ons zal vinden. Er is woede en angst voor mijn vader', zei ze.

Drie kinderen van de vrouw belden indertijd aan bij de buren. 'We denken dat mama dood is', zeiden ze. De buurman ging naar binnen en trof daar zijn buurvrouw inderdaad dood aan. Twee kinderen waren op dat moment nog in huis. Hij nam ze mee en samen met zijn vrouw ontfermde hij zich over het vijftal.

Verslaggever Jeroen Mäkel twitterde vanuit de rechtbank:

'Geen idee wat er met kinderen gebeurd is'

De buurvrouw herinnert het zich nog goed. 'Het heeft enorme impact gehad op ons. Maar we hebben geen idee wat er met de kinderen gebeurd is. Ze zijn opgevangen, maar we konden geen contact met ze opnemen.' Dat heeft ze wel moeilijk gevonden, zegt ze nu, ruim anderhalf jaar later. 'We hadden ze nog wel eens een kaartje willen sturen.'

Volgens zijn advocaat, Jori Schadd, zit zijn cliënt nog steeds in Libië. Maar waar hij precies is, weet ook zijn advocaat niet. 'We hebben geen contact met hem kunnen krijgen.' A. heeft maart vorig jaar zelf contact gezocht met het onderzoeksteam van de politie. Wat toen besproken is, weet ook advocaat Schadd niet. 'Ik neem aan dat dat wel aan bod zal komen tijdens de rechtszaak.'

Veroordeling bij verstek

De advocaat denkt dat zijn cliënt bij verstek veroordeeld zal worden. 'Wij zijn er wel omdat we vinden dat hij verdedigd moet worden. Maar veel kunnen we niet doen natuurlijk.'

De uitspraak is op 6 juni.