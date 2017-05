Toerfietsers alleen met vergunning door Renkum

RENKUM - Grote georganiseerde fietsgroepen die vanaf juli door Renkum willen, hebben daarvoor een vergunning nodig. Als het aan burgemeester en de wethouders ligt, tenminste.

De gemeente Renkum krijgt veel klachten van overlast door fietsers. Om de invasie van fietsers, motoren en andere toertochten beter te kunnen regisseren, wil de gemeente een evenementenvergunning invoeren. Deze geldt voor toertochtorganisaties.

Regeltjes

'Renkum krijgt daarmee een overzicht van de activiteiten in de gemeente, waardoor beter kan worden geadviseerd over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden', meldt een woordvoerder. Ook kunnen regels aan de vergunning worden gekoppeld. Als voorbeeld noemt de gemeente de inzet van verkeersregelaars.

Op de vraag of er veel ongelukken zijn met fietsers in de gemeente, meldt de woordvoerder: 'Dit wordt niet exact geregistreerd, maar bekend is dat bij elke toertocht toch wel minimaal een of twee incidenten plaatsvinden.'

Begin juli

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) tijdens de raadsvergadering van 28 juni vast te stellen. Vanaf begin juli moet de nieuwe regel dan ingaan.

En hoe zit het met de handhaving? Toezichthouders van de gemeente gaan er op letten, zegt de gemeente.