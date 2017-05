Ontsporen trein Ede was laatste redmiddel

EDE - ProRail heeft de trein bij station Ede-Wageningen vrijdag met opzet laten ontsporen. De trein reed op het zijspoor door rood en de noodmaatregel was nodig om te voorkomen dat de trein op de hoofdrijbaan terecht zou komen.

'Het is een extra maatregel als de mens of de systemen falen', legt een woordvoerder na berichtgeving van De Gelderlander uit. Wie van de twee verantwoordelijk is voor de doorgereden trein is nog onbekend. Dat wordt onderzocht.

De trein ontspoorde vrijdag, in de trein zaten tussen de 20 en 25 reizigers; niemand van hen raakte gewond. Door de maatregel schiet de trein door en hij rijdt van het spoor af. Dat kan door het inzetten van een wissel. Volgens de woordvoerder is de schade beperkt omdat het met een lage snelheid gebeurde. Wel is er schade aan de dwarsliggers.

Door de ontspoorde trein reed er de hele avond geen sprinter tussen Ede-Wageningen en Wolfheze.

