Autorijden op energie van remmende trolleybussen

ARNHEM - Een bijzondere, Europese primeur in Arnhem: Je auto laten rijden op de energie die vrijkomt van een remmende stadsbus. Het klinkt ingewikkeld, maar het is vanaf vandaag echt mogelijk. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en wethouder Geert Ritsema openen hiervoor een speciaal oplaadpunt voor elektrische auto's in de wijk Schuytgraaf.

Het laadpunt voor de elektrische auto's is geïntegreerd in een mast die onderdeel is van het bovenleidingsysteem voor trolleybussen.

De remenergie die vrijkomt bij bussen binnen anderhalve kilometer van het laadpunt wordt opgeslagen in speciale gerecyclede accu's. De mast waarop het elektrische laadpunt is bevestigd, is aangesloten op het stroomnet en daar komt de teruggewonnen remenergie via de speciale accu's bij. Zo worden auto's deels opgeladen met de remenergie van de stadsbussen.

Systeem met potentie

Het gaat nu nog om een proef, waarbij alleen de taxi's van Breng Flex gebruik maken van het oplaadsysteem. Maar volgens de gemeente en de provincie is de potentie groot: de masten staan overal en ze zijn al aangesloten op het stroomnet. Bovendien staan ze ook nog vaak in de buurt van parkeerplekken.

De gemeente is blij met een zo breed mogelijk gebruik van de trolleyinfrastructuur. De masten worden ook al gebruikt voor straatverlichting en bewegwijzering.

Veel interesse

Het is de bedoeling om het aantal laadpunten gekoppeld aan de masten in de toekomst uit te breiden. Vanuit binnen- en buitenland is veel interesse voor het systeem. In Europa zijn er meer dan 300 steden met een bovenleidingnetwerk voor trolleys of trams.