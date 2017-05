Kermisgeluid uit voor examens 'af en toe ook wel lekker'

ARNHEM - Als je lang hebt geblokt voor je examens en eindelijk in de gymzaal zit te zweten zit je niet te wachten op kermismuziek. Daarom zetten de kermisexploitanten van de kermis in Arnhem drie dagen lang de muziek uit voor de examens

Tussen de gymzaal van het Olympus College en het kermisterrein zitten enkele tientallen meters. Terwijl de examens gewoon doorgaan gaat 's middags ook de kermis open, maar wel op een aangepast geluidsniveau.

'Even rustig beginnen'

'Het is af en toe voor mijzelf ook wel lekker, even rustig beginnen. Dus voor die paar uurtjes voor de examens is dat geen probleem. Half zes zetten we 'm weer een paar tikjes harder.' aldus exploitant Herman Bakker. Bakker beheert de Skeeball, waar een balletje via een schans in een bakje gerold moet worden. Af en toe maakt een van de automaten alsnog een geluid. 'Dat is even een paar seconden en dan gaat-ie weer uit. Die kan niet helemaal uit nee, dat kan niet.'

Gegil

Bij de behendigheidsspellen staat het geluid altijd al relatief zacht, maar ook bij de snelheidsattracties zoals de botsauto's, de achtbaan en de sneldraaiende 'breakdance' staat het geluid uit. Dat betekent niet dat het muisstil is, boven het zoemen van de machines uit hoor je zo nu en dan gegil van de passagiers.

Bruno Douma is van het bedrijf dat de kermis in Arnhem opzet. Volgens hem zijn de afspraken met de school al een tijdje geleden gemaakt. 'Ik ben zelf ook op de school geweest, daar hebben we gewoon goed contact mee en de exploitanten hebben er ook helemaal geen probleem mee om daar rekening mee te houden.'

Geluidswal van attracties

Naast het aangepaste volume heeft Douma de attracties neergezet op een manier die geluid zoveel mogelijk op het kermisterrein moet houden. 'De dichte spullen staan aan de rand, zodat het geluid eigenlijk op de kermis blijft. Alles wat daarboven uitsteekt zoals het reuzenrad, dat maakt überhaupt al geen geluid. Daarnaast staan er dit jaar toevallig geen boosters, die maken vaak het meeste geluid.'

De Skeeball van Herman Bakker is één van de grote attracties die als geluidswal moet dienen. 'Mijn attractie is best wel hoog, mochten er nog geluiden van de kermis afkomen richting de school, dan stop ik dat enigszins, want ik ben zeker vijf meter hoog. Dus ik ben de geluidsvanger zeg maar.'