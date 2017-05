In Nijkerkerveen kijken ze Ajax; en Donny betaalt

Foto: ANP

NIJKERKERVEEN - Ajax staat woensdagavond in de finale van de Europa League. Een bijzondere prestatie die in heel het land wordt gevolgd; zeker in Nijkerkerveen. Want daar komt Ajax-speler Donny van de Beek vandaan. Hij groeide op bij de Veensche Boys.

De Ajacied begon als 4-jarige bij de club, zestien jaar later staat hij aan de vooravond van de finale tegen Manchester United. Maar Nijkerkerveen is nooit ver weg; Van de Beek komt nog regelmatig over de vloer bij zijn oude clubje. Donny lapt voor beamer Voor de wedstrijd tegen Olympique Lyon in de halve finale was er al veel animo om de wedstrijd te volgen. In de kantine werd een gloednieuwe HD-beamer opgehangen, betaald door Van de Beek. Volgens de club was de kantine afgeladen vol en ging het dak eraf toen duidelijk werd dat Ajax, met Van de Beek doorging. Woensdagavond wordt opnieuw een volle kantine verwacht. En de drank? Die wordt betaald door de profvoetballer.