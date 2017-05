Tekort aan vrachtwagenchauffeurs aangepakt

HARDERWIJK - Het wordt de grootste uitdaging van het wegtransport dit jaar genoemd: het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in ons land. In het Rijk van Nijmegen, de Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe is al een personeelstekort en in de rest van Gelderland zal de vraag naar truckers naar verwachting toenemen.

De sector vergrijst en veel chauffeurs gaan voor 2020 met pensioen. Ook is de economie weer aangetrokken. Ruim 36.000 mensen werken in Gelderland en Overijssel in het beroepsgoederenvervoer over de weg. En de verwachting is dat dit er steeds meer worden. Als de openstaande vacatures tenminste ingevuld kunnen worden. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek verwacht dat het in 2025 moeilijk zal zijn om die functies in beide provincies direct in te vullen.

Chauffeurstekort het grootst in Rijk van Nijmegen

Het tekort aan chauffeurs is een landelijk probleem. In Gelderland is de situatie in het Rijk van Nijmegen het meest nijpend. Daar was in 2015 al onvoldoende personeelsaanbod om aan de vraag te kunnen voldoen. En dat wordt er niet veel beter op. Landelijk gezien is in 2025 naar verwachting het grootste personeelstekort in het Rijk van Nijmegen, Amsterdam en Limburg.

2000 chauffeurs gezocht

Om het tekort aan te pakken, is het project '2000 chauffeurs gezocht' begonnen. Het project richt zich op zij-instromers, mensen die vanuit een ander beroep willen overstappen naar het chauffeursvak. Zij worden omgeschoold tot vrachtwagenchauffeur, krijgen hun lesgeld voor 90 procent vergoed en een jaarcontract bij de nieuwe werkgever. Eind mei is er een wervingsavond in Harderwijk.