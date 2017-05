Siri Worm maakt documentaire over blessure

DOETINCHEM - De Doetinchemse profvoetbalster Siri Worm heeft een documentaire gemaakt over haar kruisbandblessure. In de docu 'Blessuretijd' laat Worm het revalidatietraject zien dat ze heeft moeten afleggen voor ze weer op het hoogste niveau actief kon zijn.

'Ik wil laten zien dat, hoe zwaar een revalidatie of blessure ook kan zijn, er door hard werken altijd een mooi einde aan komt', vertelt Worm, die door haar blessure het WK van 2015 moest missen. 'Op die manier probeer ik mensen te motiveren om altijd door te zetten.' Oorspronkelijk zou de documentaire gaan over haar WK-ervaring, maar na haar blessure moest ze het roer ongewild omgooien. 'Ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op', zegt Worm glunderend. 'Zeker omdat het iets unieks is en ik had niet verwacht dat er zoveel positieve reacties zouden zijn.'

De blessure zelf heeft een enorme impact op haar leven gehad. 'Dat wordt nog wel eens onderschat', aldus de Doetinchemse. 'Ik heb twee jaar er naartoe geleefd om een WK te spelen. Als dat in een keer door een blessure in duigen valt kom je in een diep gat. Een lange revalidatie is eigenlijk een heel lang proces waar je alleen doorheen moet, en dat is wel echt heel pittig.' De impact van de blessure golft nog na in aanloop naar het aankomende EK in eigen land. 'Ik merk wel dat er extra spanning is. Omdat ik een WK heb gemist ben je bang om die teleurstelling weer te voelen. Dus het is voor mij wel extra spannend nu.'De volledige documentaire Blessuretijd is hier te zien.