Van der Knaap nodigt Elfrink uit voor gelukstochtje in Ede

EDE - Burgemeester Cees van der Knaap van Ede nodigt op Twitter de Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink uit voor een tochtje door 'de gelukkigste stad van Nederland'. De uitnodiging volgt op de negatieve uitspraken die Elfrink deed over het onderzoek naar geluk van de makers van de Atlas van Gemeenten.

'Ik woon liever doodongelukkig in Rotterdam of Amsterdam dan gelukkig in Ede.' Dat riep Elfrink in de Gelderlander op de dag dat de resultaten van het geluksonderzoek werden bekendgemaakt. In dat onderzoek komt Ede als gelukkigste stad van het land uit de bus, Arnhem staat op de op twee na laatste plek, na Rotterdam en Amsterdam.

Publiciteitsstunt

Elfrink noemt de conclusies een goedkope publiciteitsstunt. En: 'Ede is kampioen, want Ede is blank, christelijk, getrouwd en de meeste mensen zijn aan het werk', zo zegt hij in de krant.

De uitspraken van Elfrink hebben in Arnhem niet alleen voor bijval gezorgd onder Arnhemmers op straat, maar ook ergernis opgeroepen. Fractieleider Lea Manders van Arnhem Centraal vindt dat hij zijn excuses moet aanbieden.

Of Elfrink ingaat op de uitnodiging van Van der Knaap, is nog niet bekend.

