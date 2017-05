Marjolein opent haar eigen museum: 'Het is heel fijn om dingen echt tot hun recht te laten komen'

ARNHEM - De realisatie van een nieuw museum in Arnhem is 'de verwezenlijking van een droom' voor kunstenaars Marjolein de Groen en Peter Jordaan. Dat zegt Marjolein vandaag bij Radio Gelderland.

De Groen en haar man zijn allebei kunstenaar. Dankzij een erfenis konden ze kunst kopen. 'Voor die tijd kochten we wel eens wat, maar dat was vooral voor in de woonkamer', vertelde Marjolein de Groen maandag.

Beluister het volledige interview hier

De collectie is inmiddels uitgegroeid tot ongeveer 200 werken, van kunstenaars uit Arnhem en Nijmegen maar ook uit de rest van Nederland. 'We kijken wie het verdient, maar vooral naar de kwaliteit.' Om die werken aan anderen te laten zien kochten ze de voormalige dansacademie in hartje Arnhem. 'Op een gegeven moment heb je meer dan je in het huis kunt hebben. Dan kun je wel doorgaan, maar dan stop je het in dozen in een depot. Daar help je die kunstenaar wel mee, maar kunst is er om te worden gezien. Het is ons doel om het ongeziene zichtbaar te maken.'

Niet genoeg ruimte

Er is niet genoeg ruimte om de hele collectie te tonen: 'Je kunt het wel helemaal volhangen, maar het is ook heel fijn om dingen echt tot hun recht te laten komen. We kunnen wisselen en dan kunnen mensen nog eens terug komen.'

De werken worden tentoongesteld in een voormalig bankgebouw uit 1905, later werd het een dansacademie en nu is het verbouwd tot een museum, of zoals de initiatiefnemers het zelf noemen een collectiegebouw. 'We hebben eerst op andere locaties gekeken, maar dit paste zo goed juist omdat het midden in de stad ligt. We hebben geluk gehad, want er waren al veel plannen op dit gebouw geprojecteerd. De projectontwikkelaar wilde daar woningen en winkels, maar dat is door de crisis stukgelopen', vertelt de kunstenares.

'Kunst kan geen compromis sluiten'

Over twee weken moet het klaar zijn, dan, op 4 juni, wordt de tentoonstelling geopend. De Groen kijkt er naar uit om ook anderen te laten genieten van haar kunstverzameling. 'Het is een groot samenspel tussen degene die het maakt, degene die het koopt en wie het ziet.'

Laten ze alleen zien wat ze zelf mooi vinden, of wordt er ook geluisterd naar wat het publiek mooi zou vinden? 'Het is echt onze smaak. Kunst kan geen compromis sluiten. We willen alles vertellen en laten zien, maar de kunst is wat het is. En daar wordt geen concessie aan gedaan.'