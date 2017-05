'Niet doorgaan azc heeft niets gekost'

EWIJK - Het asielzoekerscentrum (azc) in Ewijk gaat niet door, maar dat heeft de gemeente Beuningen uiteindelijk niets gekost. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad.

Volgens gemeentewoordvoerster Greetje Roelofs kwam de mededeling van het COA over het afblazen van het azc als een verrassing. 'Eerder gaf het COA wel aan dat de instroom van asielzoekers aan het afnemen was, maar dat er nog steeds behoefte was aan het geplande asielzoekerscentrum in Ewijk.' Maar volgens Roelofs bekijkt het COA de situatie van week tot week en 'kennelijk was de opvang in Beuningen niet meer nodig.'

Burgemeester Carol van Eert zegt dat het college gemengde gevoelens heeft over dit besluit. 'Maar het college snapt ook de overwegingen van het COA. Het is een intensief jaar geweest met vragen en zorgen, maar vooral ook met de bereidheid van velen om in onze gemeente vluchtelingen op te vangen.'

Grond in oude staat terugbrengen?

Het COA huurt de grond van de gemeente Beuningen met een opzegtermijn van zes maanden. Over de hoogte van gemaakte kosten kan de gemeente nog niets zeggen. Op het terrein is al wel veel werk verricht zoals de aanleg van riolering en kabels en het maken van sporen voor het wegennet. Beuningen gaat nu met het COA overleggen of ze die grond in oude staat moet terugbrengen of dat ze een deel van de infrastructuur kunnen laten liggen.

Niet alle kosten gedekt

De kosten van het werk op het terrein zelf zijn gemaakt door het COA. Daarnaast heeft de gemeente Beuningen kosten gemaakt bij de voorbereiding van dit traject. Zo zijn er bewonersbijeenkomsten georganiseerd en hebben ambtenaren veel tijd gestoken in de voorbereiding.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een soort raamconstructie opgesteld waarmee gemeenten gemaakte kosten bij de voorbereiding van een azc kunnen verhalen op het COA. Maar volgens het tijdschrift Binnenlands Bestuur vallen niet alle gemaakte kosten hieronder. Zo wordt extra voorlichting aan omwonenden hierdoor niet gedekt.