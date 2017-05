'Niet doorgaan azc heeft Beuningen niets gekost'

EWIJK - Het asielzoekerscentrum (azc) in Ewijk gaat niet door, maar dat heeft de gemeente Beuningen uiteindelijk niets gekost. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad.

'Weggegooid geld. Jammer.'

Begin maart werd duidelijk dat het geplande azc in Ewijk niet doorging door een afname van de vluchtelingenstroom. Omwonenden waren enerzijds opgelucht, maar anderzijds boos omdat volgens hen al zo lang duidelijk was dat het azc niet nodig was. Toon Reijers, die tegenover de locatie woont, zei toen: 'Dit is weggegooid geld. Jammer.'

Netto kost het Beuningen niets

Maar volgens de het gemeentebestuur hoeven inwoners van Beuningen dit niet als weggegooid geld te zien. Netto kost het de gemeente niets. In de brief aan de gemeenteraad staat hoe het college tot deze rekensom komt.

Personeel werkt toch al voor gemeente

Er is ruim 260.000 euro uitgegeven voor de komst van het azc. Het gaat dan onder meer om kosten voor informatieavonden met omwonenden en bodemsanering omdat er resten asbest lagen. Hiervan vergoedt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bijna twee ton. Toch moet het verschil van zo'n 60.000 euro niet worden gezien als verlies want, zo redeneert het college, de gemeente heeft geen extra personeel hoeven inhuren voor de voorbereiding van het centrum. Het ingezette personeel werkt toch al voor de gemeente en heeft hoogstens wat prioriteiten verschoven bij de voorbereiding van het azc.

Extra vergoeding kan andere kosten dekken

Omdat het COA nu eenmaal als regel heeft dat 66 procent van de personeelskosten wordt vergoed, houdt Beuningen in eerste instantie zelfs geld over. En dit kan mooi worden ingezet voor de kosten die niet zijn vergoed, zoals de asbestsanering en de voorbereidingskosten van onderwijs voor de kinderen van het azc. Er waren namelijk al afspraken met een basisschool over de inrichting van twee klaslokalen en er waren zelfs al twee leerkrachten ingeschakeld.