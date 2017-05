Wegmaken lijk Posbankmoord niet bestraft

RHEDEN - De twee verdachten van de Posbankmoord worden niet vervolgd voor het wegmaken van het lichaam van Alex Wiegmink. Dat zegt justitie, een dag voordat het proces tegen de twee Brabantse verdachten begint bij de rechtbank in Arnhem.

Voor het wegmaken van het lijk staat een straf van twee jaar, maar dan moet iemand wel binnen zes jaar vervolgd worden. De moord op Alex Wiegmink is 14 jaar geleden gepleegd waardoor dit strafbare feit verjaard is.

Rechtbank twijfelt aan haalbaarheid

Justitie wilde de verdachten in eerste instantie wel vervolgen voor dit strafbare feit. De rechtbank liet tijdens een pro-forma zitting al doorschemeren te twijfelen aan de haalbaarheid. Justitie heeft de beschuldiging nu laten vallen.

Geen verjaring bij ernstige misdrijven

Voor moord of doodslag geldt geen verjaringstermijn. Verdachten Frank S. (56) uit Boekel en de 43-jarige Souris R. uit Veghel, zijn maanden voorafgaand aan hun aanhouding in de gaten gehouden door undercoveragenten. Na een uitzending van Opsporing Verzocht in november 2016 heeft Frank S. zichzelf bij de politie gemeld. Niet veel later werd Souris R. aangehouden. Bijna 14 jaar zijn de twee buiten beeld gebleven in deze geruchtmakende moordzaak.

Alex Wiegmink

Op 20 januari 2003 wordt de 44-jarige Alex Wiegmink uit Drempt na een rondje hardlopen op De Posbank vermoord. Zijn lichaam wordt later teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp.

