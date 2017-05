Alle asbestdaken moeten in 2024 weg zijn, maar lukt dat?

ARNHEM - 'Voor je het weet is het 2024'. Onder dat motto willen provincie, Achterhoekse gemeenten en adviesbureau LNAGRO huiseigenaren en boeren aansporen snel werk te maken van asbestsanering. Vanaf 1 januari 2024 mogen er geen asbestdaken meer zijn, maar of dat gaat lukken?

Volgens de provincie Gelderland ligt er nog zo'n 14 miljoen vierkante meter aan asbestdaken in de provincie. Voor 1 januari 2024 moet dat allemaal gesaneerd zijn, maar het gaat nog steeds te langzaam, zeggen ze ook bij adviesbureau LNAGRO, dat particulieren en boeren in het buitengebied adviseert.

Regelgeving te streng

'Er wordt nu maar ongeveer de helft gedaan van wat we zouden moeten doen', zegt Anton Legeland van LNAGRO. 'In dit tempo halen we het niet.' Dat komt volgens hem vooral doordat de regelgeving steeds verder is aangescherpt. Legeland onderschrijft daarmee de bezwaren van een aantal Gelderse woningcorporaties. Die zeggen dat de veiligheidsmaatregelen nu zo streng zijn dat het saneren veel meer tijd en dus ook geld kost.

Volgens de provincie zijn die veiligheidsmaatregelen noodzakelijk, maar valt er nog tijd te winnen met aanpassing van de regels. Bram ten Bosch, deskundige namens de provincie Gelderland: 'We willen een gezamenlijke aanpak graag stimuleren. Maar dat is weleens lastig met de huidige regels. Als er bijvoorbeeld in een regio meerdere daken gesaneerd worden, moet er per pand aangegeven worden op welke dag er gewerkt wordt. Dat is lastig als je aan meerdere panden tegelijk werkt en werkt dus vertragend.'

Den Haag moet regels verbeteren

De provincie bepleit daarom in Den Haag een aanpak van de regels. Daarnaast zouden gemeenten volgens Ten Bosch moeten nadenken over leenmogelijkheden voor hun burgers en is er ook nog winst te halen wanneer bedrijven totaalconcepten gaan aanbieden. 'Op een aantal plekken gebeurt dat al. Bedrijven die alles, van onderzoek tot en met financiering, regelen.'

In samenwerking met provincie, gemeenten en saneringsbedrijven houdt LNAGRO in de Achterhoek daarom informatiebijeenkomsten. Bij Zalencentrum Radstake in Heelweg kunnen particulieren en boeren deze dinsdag terecht met vragen over sanering en financiering. Ten Bosch: 'Als we in een bepaalde regio verschillende panden tegelijk aan kunnen pakken, gaat het sneller en is het goedkoper.'

Of daarmee op 1 januari 2024 echt alle asbestdaken in Gelderland verdwenen zijn, is nog de vraag. Maar wie na die datum nog een asbestdak heeft, kan in de problemen komen, meent Anton Legeland van adviesbureau LNAGRO. 'De gemeenten moeten dan gaan controleren en handhaven. Maar ook verzekeraars kunnen dreigen een pand dat nog asbest heeft na die datum niet meer te verzekeren.'