Robotschool krijgt 1,5 miljoen van Bussemaker

HARDERWIJK - Minister Bussemaker trekt 1,5 miljoen euro uit voor het project Industriële Robotica, een initiatief van onderwijsorganisaties, bedrijfsleven en overheid op de Noordwest-Veluwe en in de regio Zwolle.

De industrie verandert razendsnel door digitalisering en robotisering, zeggen de diverse partijen. Deze verandering stelt nieuwe eisen aan productie- en arbeidsprocessen.

Zo moeten vakmensen over de laatste technische kennis beschikken, maar ze moeten ook flexibel en in teamverband kunnen samenwerken. De zogenoemde robotschool in Harderwijk wil zoveel mogelijk mensen op alle niveaus klaarstomen voor de toekomst van de industriële robotica. AWL-Techniek in Harderwijk richt een fieldlab in, waar studenten op vmbo-, mbo- en hbo-niveau praktijkgericht leren.

Het project kost in totaal 5 miljoen euro. De resterende 3,5 miljoen wordt door de diverse partijen bijeengebracht.