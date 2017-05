Man die gezin zeer ernstig bedreigde moet de cel in

ZUTPHEN - Een man van 53 die een gezin uit Harderwijk bestookte met dreigmails, is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen en heeft hij een contactverbod gekregen.

Volgens de rechtbank verzond de Rotterdammer in een relatief korte periode berichten met zeer ernstige bedreigingen. Deze waren gericht tegen het gezin met kinderen.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De rechtbank hield er onder meer rekening mee dat de man al eerder is veroordeeld voor een zelfde feit. Ook toen was het Harderwijkse gezin het doelwit.