Crossbaan in Hummelo viert jubileum met EK

ULFT - TCD Hummelo bestaat 60 jaar en dat wordt gevierd met een Europees Kampioenschap voor klassieke motoren. De Hummelose baan is in die jaren uitgegroeid tot een populaire plek onder internationale motorcrossers.

'Het zit in de genen in de Achterhoek', zegt voorzitter Johan Hartemink van TCD Hummelo. 'De zwarte crossen zijn van oudsher bekend en Jovink en de Voederbietels hebben daar een mooi evenement van gemaakt. Vroeger werden hier vele illegale wedstrijden werden gereden.' Inmiddels viert de vereniging haar zestigjarige jubileum en weten de internationale crossers de baan goed te vinden. 'We hebben altijd heel veel positieve reacties, omdat we het hier allemaal goed voor elkaar hebben.'

Volgens motorcrosser en lid Stef Willems zijn de vrijwilligers en de leden het geheim van de vereniging. 'We hebben een hele grote groep vrijwilligers die allemaal voor elkaar willen gaan en dat is bijna uniek in Nederland', zegt Willems. 'Voor mij is het lekker dichtbij dus ik kom veel bekenden tegen. Zo’n actieve club die de spullen zo goed voor elkaar heeft, dat is gewoon een genot om te rijden.'

Niet alleen de accommodatie is populair, ook de baan 'De Heksenplas' zelf is voor motorcrossers een traktatie. 'Als het droog is zoals nu, is het een topbaan om te rijden. Wel technisch, er zit van alles in. Het komt niet alleen op snelheid aan maar ook op motorbeheersing', zegt Hartemink.